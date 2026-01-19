НАБУ відкрило кримінальне провадження проти друга дитинства Зеленського

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактами ймовірного отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України – про це повідомили, зокрема, видання «Дзеркало тижня» та «Українська правда» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними ДТ, це сталося після публічних заяв українського бізнесмена Сергія Ваганяна, який зараз перебуває за кордоном. За його твердженням, колишній голова СБУ Іван Баканов, та ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов «перетворили санкції РНБО на «власний бізнес-проєкт».

Ваганян заявив, що платив гроші з прибутків від експорту зерна, за що йому гарантували «відсутність проблем із контролюючими органами». Деякі із «винагород» також виглядали як подарунки у вигляді коштовних меблів, автомобілів, дорогих прикрас.

Справу кваліфікували за статтями Кримінального кодексу України про прийняття пропозиції неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі або організованою групою, а також як пропозицію неправомірної вигоди посадовцю, та надання такої вигоди в інтересах третьої особи.

Напередодні народна депутатка від «Європейської солідарности» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що вона та її колеги звернулися до НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також Державного бюро розслідувань із запитом щодо відкриття «відповідних проваджень, чи не пройшла «непоміченою» ця інформація».

Баканов у коментарі одіозному виданню «Страна.ua» відкинув звинувачення проти себе, назвавши його спробою прибічників лідера «ЄС» Петра Порошенка дискредитувати президента Зеленського й дестабілізувати монобільшість у парламенті.

У 2023 році в СБУ тривало службове розслідування щодо діяльности колишнього голови відомства Івана Баканова.

Президент України Володимир Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови СБУ 17 липня 2022 року. Баканова усунули за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, в якій ідеться: «Невиконання (неналежне виконання) службових обовʼязків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків».