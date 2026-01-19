Британський лікар розповів, як не хворіти взимку

З настанням холодів ризик застудитися або підхопити грип зростає в рази. Популярний британський лікар та телеведучий Амір Хан у своєму Instagram поділився простим, але критично важливим правилом, яке допоможе залишатися здоровим протягом зимового сезону.

Головна зброя — свіже повітря

Доктор Хан наголошує: регулярне провітрювання приміщень є ключовим фактором профілактики. За його словами, у закритих просторах концентрація вірусних частинок у повітрі може залишатися високою протягом тривалого часу.

«Моє головне послання, яке я повторюю постійно: провітрюйте, провітрюйте й ще раз провітрюйте приміщення», — зазначає лікар.

Відчинені вікна або двері допомагають швидко знизити концентрацію вірусів. Як додатковий засіб захисту лікар радить використовувати очищувачі повітря з HEPA-фільтрами, які здатні затримувати не лише пил і плісняву, а й дрібні бактерії та вірусні частинки.

Німецький метод Stoßlüften: як провітрювати правильно

Співведуча доктора Хана, Черрі Хілі, нагадала про ефективну німецьку практику під назвою Stoßlüften («ударне провітрювання»). Цей метод дозволяє оновити повітря в оселі без значних втрат тепла:

Як це працює: потрібно повністю відчинити кілька вікон на 5–10 хвилин, створюючи протяг.

Результат: повітря повністю оновлюється, вологість зменшується (що заважає розвитку плісняви), а стіни та меблі не встигають охолонути.

Фахівці рекомендують проводити таке провітрювання принаймні двічі на день: зранку та ввечері, а також після приготування їжі або прийняття душу.

Очищувачі повітря в школах — шлях до колективного імунітету

Доктор Хан переконаний, що встановлення HEPA-фільтрів у навчальних закладах могло б стати справжнім проривом. На його думку, очищення повітря в класах суттєво зменшить поширення інфекцій серед дітей, що, своєю чергою, знизить рівень захворюваності в родинах та всьому суспільстві.