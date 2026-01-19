Пізньоантичний некрополь знайдено у Франції (Фото)

У Бурже-дю-Лак, на південному сході Франції, було виявлено некрополь пізньої античності. Поховання містять артефакти, зокрема монети, бронзові прикраси, бурштинові намистини та кераміку місцевого виробництва, що свідчать про похоронні обряди того періоду .

Ділянка, розкопана до будівництва житлового комплексу, знаходилася на околиці стародавнього міста. Археологи знайшли залишки, що датуються від римської епохи до сучасної епохи, найдавнішою з яких є дерев'яна чотирикутна споруда, що датується кінцем I століття до нашої ери / початком I століття нашої ери. Цю будівлю було замінено більшою мурованою спорудою в імперську епоху. Залишилися лише фундаменти, тому її точна функція невідома, але археологи вважають, що спочатку це було житло. Поруч із будівлею було знайдено велику, дуже добре збережену піч. Радіовуглецевий аналіз датує її III та IV століттями, тому вона була пізнішою добудовою.

Поруч із мурованим будинком знаходиться цвинтар, який використовувався з IV століття до першої половини VI століття. (Єдина пізніша гробниця, що датується VII/VIII століттями, свідчить про те, що некрополь зберіг своє призначення в колективній пам'яті навіть після перерви у використанні понад століття.) Було виявлено приблизно 60 індивідуальних поховань, розташованих рядами, які стають дедалі щільнішими в міру наближення до житла.

Померлих ховали в кістах, утворених повторно використаними тегулами (великою глиняною черепицею) або стінами з бутового каменю, що підтримували дерев'яні дошки. Їх клали в могили в положенні лежачи на спині обличчям на захід, північ або південь. Деякі з них носили прикраси — браслети зі сплаву міді з кінцями на голові змії, браслети зі слонової кістки, бурштинові намистини — а також мали керамічні глечики, горщики та миски як похоронні речі.

Кераміка в глиняному покритті є типовою для місцевого виробництва, виготовленої в майстерні Порту на північному березі озера Бурже. (Бурже-дю-Лак знаходиться на південному березі, приблизно за 15 миль звідси). На деякій кераміці є ознаки навмисного розбиття під час похоронних обрядів. Її не розбивали, а обережно ламали, наприклад, шийку глечика відламали від тіла.