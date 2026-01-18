Суд у Швейцарії зобов’язав українця повернути 72 тис. євро за зловживання соцдопомогою

Українця, який проживає у швейцарському кантоні Во, зобов’язали повернути державі понад 67 тис. швейцарських франків соцдопомоги (близько 72,5 тис. євро). Таке рішення ухвалив суд після перевірки його фінансового стану, повідомляє Blick.

Як зазначається, 40-річний громадянин України прибув до кантону Во влітку 2022 року та оформив виплати соціальної підтримки. Водночас з’ясувалося, що він володів автомобілем Porsche, вартість якого оцінювали приблизно у 37 тис. швейцарських франків.

Крім того, чоловік здійснював численні поїздки до інших країн Європи – зокрема до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу – де витрачав значні суми. Слідство також зафіксувало регулярні перекази коштів на різні рахунки, переважно в євро.

Під час судового розгляду українець пояснював наявність грошей тим, що нібито бронював авіаквитки для знайомих і займався організацією їхніх поїздок. Однак суд ці аргументи не прийняв і дійшов висновку, що заявник має достатні фінансові ресурси для самостійного утримання.

У результаті суд зобов’язав чоловіка повернути державі, яка його прийняла, 67 336,20 швейцарських франків.