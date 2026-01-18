﻿
Свiт

Суд у Швейцарії зобов’язав українця повернути 72 тис. євро за зловживання соцдопомогою

Суд у Швейцарії зобов’язав українця повернути 72 тис. євро за зловживання соцдопомогою

Українця, який проживає у швейцарському кантоні Во, зобов’язали повернути державі понад 67 тис. швейцарських франків соцдопомоги (близько 72,5 тис. євро). Таке рішення ухвалив суд після перевірки його фінансового стану, повідомляє Blick.

Як зазначається, 40-річний громадянин України прибув до кантону Во влітку 2022 року та оформив виплати соціальної підтримки. Водночас з’ясувалося, що він володів автомобілем Porsche, вартість якого оцінювали приблизно у 37 тис. швейцарських франків.

Крім того, чоловік здійснював численні поїздки до інших країн Європи – зокрема до Австрії, Франції, Італії, Німеччини, Португалії, Бельгії та Люксембургу – де витрачав значні суми. Слідство також зафіксувало регулярні перекази коштів на різні рахунки, переважно в євро.

Під час судового розгляду українець пояснював наявність грошей тим, що нібито бронював авіаквитки для знайомих і займався організацією їхніх поїздок. Однак суд ці аргументи не прийняв і дійшов висновку, що заявник має достатні фінансові ресурси для самостійного утримання.

У результаті суд зобов’язав чоловіка повернути державі, яка його прийняла, 67 336,20 швейцарських франків.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судШвейцаріябіженці з Українисоцдопомога українцям
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

МАГАТЕ підтвердило локальне припинення вогню для ремонту лінії живлення Запорізької АЕС
Надзвичайні події 17.01.2026 13:04:04
МАГАТЕ підтвердило локальне припинення вогню для ремонту лінії живлення Запорізької АЕС
Читати
Українець Ванат двічі забив і вивів Жирону на 9 місце Ла Ліги (Відео)
Спорт 17.01.2026 12:32:23
Українець Ванат двічі забив і вивів Жирону на 9 місце Ла Ліги (Відео)
Читати
Стародавній Успенський собор у Володимирі офіційно передано ПЦУ
Суспiльство 17.01.2026 11:04:12
Стародавній Успенський собор у Володимирі офіційно передано ПЦУ
Читати

Популярнi статтi