Трамп використав тарифний шантаж у питаннях Гренландії, – The Times

Заява президента США Дональда Трампа про намір запровадити нові торговельні мита щодо союзників по НАТО, які не підтримують ідею переходу Гренландії під контроль Сполучених Штатів, викликала гостру критику в Європі. Як пише The Times, європейські лідери розцінили такі кроки як економічний тиск і загрозу єдності Альянсу.

У дописі на платформі Truth Social Трамп оголосив, що вже з наступного місяця США введуть 10-відсоткові імпортні тарифи для низки європейських держав. За його словами, "Данії настав час віддячити", адже, на переконання президента США, "йдеться про світовий мир".

Глава Білого дому напряму пов’язав тарифну політику з позицією партнерів щодо Гренландії та попередив: у разі відмови погодитися на її "повну й абсолютну купівлю" Сполученими Штатами мита можуть бути підвищені.

Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав таке рішення Вашингтона "абсолютно неправильним" і підкреслив, що статус Гренландії не підлягає зовнішньому тиску.

"Наша позиція однозначна: Гренландія є частиною Королівства Данія, а її майбутнє мають визначати самі гренландці та данці", — заявив Стармер.

Він також наголосив, що безпека Арктичного регіону є спільною відповідальністю країн НАТО, а застосування економічних санкцій проти союзників під приводом колективної безпеки є неприйнятним.

Схожу позицію висловив і президент Франції Еммануель Макрон, заявивши, що Париж підтримує суверенітет європейських народів і не має наміру поступатися тиску.

"Жодні погрози чи залякування не вплинуть на нас. Тарифний шантаж є неприйнятним", — наголосив Макрон, додавши, що у відповідь Європа діятиме "єдино та скоординовано".

На тлі заяв Трампа в Брюсселі терміново зібрали послів усіх 27 країн Євросоюзу для екстрених консультацій. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла, що ескалація тарифної війни може спричинити "небезпечну низхідну спіраль".

Висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що подібні дії США фактично підіграють Росії та Китаю.

"Це відволікає НАТО від його ключового завдання — допомоги у стримуванні російської агресії проти України", — підкреслила вона.

Згідно з оприлюдненими планами Білого дому, 10-відсоткові тарифи на експорт до США можуть бути запроваджені для Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів і Фінляндії. Уже в червні ставки можуть зрости до 25%.

Минулого року Сполучені Штати вже ввели 10% мито на британські товари та 15% — на продукцію з Європейського Союзу.

За оцінками експертів, гіпотетична вартість купівлі Гренландії може сягати близько 700 млрд доларів. Острів має значні поклади рідкісноземельних металів і стратегічно важливе розташування в Арктиці. Ще після Другої світової війни президент США Гаррі Трумен пропонував Данії 100 млн доларів золотом за Гренландію — суму, еквівалентну приблизно 1,7 млрд доларів за сучасними цінами.

Раніше ForUA повідомляв, що адміністрація президента США Дональда Трампа висунула фінансову вимогу до країн, які прагнуть отримати постійне місце в новоствореній Раді миру: внесок має становити щонайменше 1 млрд доларів.