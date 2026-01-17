Зеленський заявив про загрозу атак РФ на об’єкти, пов’язані з АЕС

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко доповів про підготовку Росією нових ударів по українській енергетиці та критичній інфраструктурі, зокрема по об’єктах і мережах, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами очільника держави, українська розвідка не фіксує готовности Росії дотримуватися будь-яких домовленостей або припиняти війну. Натомість є достатньо даних про наміри агресора продовжувати атаки на енергетичну систему країни, що особливо небезпечно в умовах суворої зими.

Зеленський наголосив, що кожен удар по енергетиці підриває та знецінює зусилля ключових міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, спрямовані на завершення війни. Він підкреслив, що Україна залишається максимально конструктивною в дипломатії, тоді як Росія зосереджена виключно на атаках і терорі цивільного населення.

Президент додав, що отриману розвіддані Україна передаватиме міжнародним партнерам, вплив яких може відіграти вирішальну роль у припиненні російської агресії.

Нагадаємо, що в Києві без теплопостачання наразі залишаються 50 будинків після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня.

"Без тепла наразі близько 50 будинків з 6000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - написав мер Віталій Кличко вранці у суботу за підсумками візиту до одного з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.

Кличко зазначив, що міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.