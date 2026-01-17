Данія та Франція провели авіаційні навчання над Гренландією

Два данські винищувачі F-35 разом із французьким літаком дозаправки MRTT виконали навчальну авіаційну місію на південному сході Гренландії. Про це повідомили Збройні сили Данії.

Під час польоту військові відпрацьовували спільні операції з дозаправки в повітрі, тривалі перельоти, а також заходи безпеки в складних арктичних умовах.

За даними датських військових, маршрут місії пролягав від авіабази винищувального крила Скридструп безпосередньо до району Кулусука на східному узбережжі Гренландії. Французький літак-заправник вилетів зі своєї бази на півдні Франції та після завершення навчань повернувся назад. Під час тренувань у Північній Атлантиці літаки також пролітали поблизу Фарерських островів.