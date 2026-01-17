Прем'єр Канади Карні обговорив суверенітет Гренландії з лідером тоталітарного Китаю

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив про підтримку Гренландії та Данії на тлі заяв президента США Дональда Трампа щодо можливого входження острова до складу Сполучених Штатів. Про це повідомляє Укрінформ.

Під час візиту до тоталітарного Китаю Карні наголосив, що майбутнє Гренландії мають визначати самі гренландці разом із Данією. Він підкреслив, що Канада є союзником Данії в НАТО, а партнерство між країнами залишається непохитним, так само як і відданість Оттаві статтям 2 та 5 Північноатлантичного договору.

За словами прем’єра, Канада з повагою ставиться до своїх зобов’язань у межах НАТО та очікує такого ж підходу від інших держав-членів Альянсу. Карні також повідомив, що обговорив питання суверенітету гренландського та данського народів із головою КНР Сі Цзіньпіном і зазначив значну подібність позицій з цього питання.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може запровадити тарифи проти країн, які не підтримають його прагнення щодо приєднання Гренландії до США. Сенаторка-демократка Джин Шахін, членкиня комітету Сенату США з міжнародних відносин, заявила, що подібна риторика американського президента грає на користь російського лідера Володимира Путіна.

Водночас адміністрація Трампа стикається з браком підтримки цих ініціатив усередині країни. За даними останніх опитувань, 75% американців виступають проти спроб США встановити контроль над територією, що належить Данії.