Російські обстріли ускладнюють відновлення електропостачання в прифронтових регіонах

Відновлення електропостачання у прифронтових регіонах України ускладнюється через постійні обстріли російських військ, повідомляє Міністерство енергетики.

«В умовах сильних морозів та ожеледиці енергетики невпинно відновлюють електропостачання. У прифронтових областях їхню роботу значно ускладнюють безперервні ворожі атаки», – йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

З початку повномасштабного вторгнення Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. У лютому минулого року Міненерго повідомляло, що за три роки РФ окупувала 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС.

За даними відомства, лише у 2025 році російські війська вже 4500 разів атакували українські енергетичні об’єкти. Особливо активними обстріли стали з початку осені.

Після останніх масованих атак у енергосистемі України введено режим надзвичайної ситуації. Найважча ситуація спостерігається у Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня в столиці тривають екстрені вимкнення електропостачання. Міський голова Віталій Кличко назвав цю атаку найболючішою для критичної інфраструктури Києва за весь час війни та підкреслив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.