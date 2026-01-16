Фінляндія передає Україні 31-й пакет оборонної допомоги вартістю близько 98 млн євро

Фінляндія надасть Україні 31-й пакет оборонної допомоги. Відповідне рішення 16 січня підписав президент Фінляндії Александр Стубб на підставі подання уряду. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Вартість оборонних спроможностей, які увійдуть до нового пакета, становить приблизно €98 млн.

Від початку повномасштабної війни Фінляндія вже надала Україні оборонну допомогу на загальну суму близько €3,1 млрд.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив, що цей пакет було сформовано в прискореному режимі, щоб оперативно задовольнити найбільш критичні потреби України на цей момент.

За словами Хяккянена, у 2026 році також триває реалізація програми закупівель для підтримки України з боку фінського оборонно-промислового комплексу.

– Фінляндія продовжує підтримувати Україну оборонними матеріалами, оскільки це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру, – наголосив Хяккянен.

З метою оперативності та безпечного транспортування допомоги Міноборони Фінляндії не розкриває деталі щодо складу пакета, способів і графіка поставок.

ForUA нагадує, у жовтні 2025 року Фінляндія оголосила про передачу Україні 30-го пакета військової допомоги на суму €52 млн.

Навесні 2025 минулого року Міноборони Фінляндії розпочало програму підтримки України через закупівлю продукції у фінській оборонній промисловості.

Мета програми – забезпечити критично важливі військові потреби України.