Між Києвом та Лондоном запрацюють нульові мита для агросектору

Україна та Велика Британія уклали угоду про лібералізацію торгівлі окремими видами аграрної продукції.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Документ передбачає запровадження нульових мит на експорт українських яєць та мʼяса птиці на британський ринок до березня 2028 року. З боку Великої Британії угоду підписав міністр торгівлі Кріс Браянт.

Очікується, що угода набуде чинності 31 березня цього року. За словами Тараса Качки, домовленості стануть суттєвою підтримкою для українських аграріїв, які працюють в умовах повномасштабної війни.

Крім того, під час перемовин сторони обговорили подальший розвиток торговельно-економічної співпраці між Україною та Великою Британією, зміцнення українського енергетичного сектору, обмін досвідом у сфері цифровізації, а також розширення участі британського бізнесу в проєктах з відновлення України.

ForUA нагадує, у п'ятницю, 16 січня, Велика Британія оголосила про надання Україні додаткових 20 млн фунтів стерлінгів для підтримки енергетичної інфраструктури. Кошти спрямують на ремонт, захист та відновлення енергомереж, які зазнали посилених атак. Це рішення присвячене першій річниці запровадження 100-річного партнерства між державами.