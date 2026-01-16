﻿
"ПриватБанк" попередив клієнтів про призупинення усіх операцій з картками: що відомо

Клієнти державного "ПриватБанку" не зможуть здійснювати будь-які операції з картками у ніч на 17 січня 2026 року. Відповідні обмеження пов'язані з плановими регламентними роботами. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Згідно з рішенням фінустанови, у зв’язку з необхідними регламентними роботами тимчасово призупиниться:

  • робота карток;
  • банкоматів;
  • терміналів самообслуговування;
  • POS-терміналів.

Відповідні обмеження будуть діяти у період з 00:05 до 6:30 у суботу, 17 січня.

"ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та покращити безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у банку, подібні роботи призначають на нічний час, коли кількість операцій клієнтами суттєво знижується. 

У фінустанові порекомендували виконати операції заздалегідь або після завершення робіт, якщо є нагальна необхідність робити платежі або знімати готівку у зазначений час.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

банкигрошіПриватбанкбанківські карткибанкомати
