"ПриватБанк" попередив клієнтів про призупинення усіх операцій з картками: що відомо

Клієнти державного "ПриватБанку" не зможуть здійснювати будь-які операції з картками у ніч на 17 січня 2026 року. Відповідні обмеження пов'язані з плановими регламентними роботами. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Згідно з рішенням фінустанови, у зв’язку з необхідними регламентними роботами тимчасово призупиниться:

робота карток;

банкоматів;

терміналів самообслуговування;

POS-терміналів.

Відповідні обмеження будуть діяти у період з 00:05 до 6:30 у суботу, 17 січня.

"ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та покращити безпеку проведення клієнтами операцій із платіжними картками", — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у банку, подібні роботи призначають на нічний час, коли кількість операцій клієнтами суттєво знижується.

У фінустанові порекомендували виконати операції заздалегідь або після завершення робіт, якщо є нагальна необхідність робити платежі або знімати готівку у зазначений час.