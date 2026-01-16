Україна має запаси пального всього на 20+ днів

Ситуація з паливом на контролі, імпорт продовжується.

"Україна забезпечна повністю пальним. Запасів 20 плюс днів запасів пального є у нас сьогодні. Більш детально по запасах, по розподілу не можу з трибуни озвучувати, оскільки інформація є сенситивною і чутливою", - сказав міністр енергетики Денис Шмигаль.



Ворог на це звертає увагу і максимально намагається знищити запаси та склади з паливом.



"Ціни на пальне, вони ринкові, вони, вони звісно, коливаються в залежності від коливань світових цін на нафту, нафтопродукти, пальне в європейських країнах. Україна навіть сьогодні, в час війни, залишається ринковою економікою, і це важливо",- зазначив Шмигаль.

За його словами, очевидно, що ціни на пальне будуть коливатися, зростати й знижуватись в міру того, як буде змінюватись ринкова кон'юнктура.

"Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запасу дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - підкреслив міністр.

Фото: Цензор.НЕТ.

