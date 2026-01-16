﻿
Іран злякався погроз Трампа та скасував 800 страт

В Ірані зупинили 800 страт на тлі попереджень режиму президентом США Дональдом Трампом про наслідки.

Трамп не виключив жодних варіантів реагування на жорстоке придушення протестів в Ірані, а також попередив про серйозні наслідки, якщо репресії перетворяться на вбивства, повідомляє CNN.

"Президент і його команда повідомили іранському режиму, що якщо вбивства триватимуть, це матиме серйозні наслідки", – заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт.

Трамп отримав повідомлення від режиму про те, що вбивства і страти будуть припинені.

"Президент розуміє, що 800 страт, які були заплановані і мали відбутися вчора, були зупинені", – сказала Левітт.

Вона додала, що Трамп і його команда уважно стежать за ситуацією, і всі варіанти залишаються на столі для президента.

