Іран злякався погроз Трампа та скасував 800 страт

В Ірані зупинили 800 страт на тлі попереджень режиму президентом США Дональдом Трампом про наслідки.

Трамп не виключив жодних варіантів реагування на жорстоке придушення протестів в Ірані, а також попередив про серйозні наслідки, якщо репресії перетворяться на вбивства, повідомляє CNN.



"Президент і його команда повідомили іранському режиму, що якщо вбивства триватимуть, це матиме серйозні наслідки", – заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт.



Трамп отримав повідомлення від режиму про те, що вбивства і страти будуть припинені.



"Президент розуміє, що 800 страт, які були заплановані і мали відбутися вчора, були зупинені", – сказала Левітт.



Вона додала, що Трамп і його команда уважно стежать за ситуацією, і всі варіанти залишаються на столі для президента.

Фото: соцмережі.