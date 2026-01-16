﻿
Технології

Pinterest оголосив кольорові тренди 2026 року

Pinterest представив Palette 2026 — добірку з п’яти відтінків, які, за прогнозами платформи, визначатимуть візуальні та креативні тренди наступного року. Палітра формується на основі аналізу мільярдів пошукових запитів та поведінки понад 600 мільйонів користувачів.

До Palette 2026 увійшли:

Холодний блакитний (Cool Blue) — чистий і чіткий, дарує відчуття ясності.

Нефритовий (Jade) — поєднує спокій і елегантність, колір між м’ятою та мохом.

Сливовий нуар (Plum Noir) — насичений фіолетовий з нотками бордового та оксамитово-коричневого.

Васабі (Wasabi) — яскравий і енергійний відтінок.

Хурма (Persimmon) — суміш помаранчевого та червоного, що передає «солодкий жар».

У Pinterest підкреслили, що палітра відображає запит користувачів на кольори з емоційною корисністю і слугуватиме натхненням для стилю, дизайну та креативних рішень протягом року.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна піднялася на 14 сходинок у світовому рейтингу розвитку ШІ.

 

 

 Автор: Наталка Печерська

