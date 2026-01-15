Правоохоронці Львова затримали рекетирів, які викрали чоловіка та вимагали 25 тис. доларів

Львівські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 34 та 35 років за підозрою у зухвалому викраденні людини та вимаганні грошей.

Як повідомляє Національна поліція України, злочин розпочався 9 січня, коли зловмисники на автомобілі Infiniti перехопили 40-річного львів’янина та під погрозами змусили його сісти в салон. Нападники вимагали від жертви 25 тис. доларів, а через відсутність такої суми змусили чоловіка телефонувати близьким із проханням про позику.

Під час пересування містом викрадачі заїхали на територію П’ятого парку, де влаштували жорстоку розправу над потерпілим. Попри постійний тиск, чоловік зміг перехитрити нападників під час розмови з дружиною, подавши їй прихований сигнал про небезпеку. Жінка миттєво зреагувала на повідомлення чоловіка та звернулася по допомогу до органів правопорядку, що дозволило розпочати масштабні пошукові заходи.

До розшуку підозрюваного транспортного засобу залучили кримінальну поліцію, карний розшук та аналітичні підрозділи Львівщини. Невдовзі оперативники встановили місцеперебування Infiniti, успішно визволили пораненого чоловіка та затримали обох фігурантів на місці. Як з’ясувалося пізніше, один із затриманих раніше вже відбував покарання і лише нещодавно залишив виправну колонію.

Наразі слідчі повідомили львів’янам про підозру у незаконному позбавленні волі та вимаганні коштів в особливо великих розмірах. Суд уже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, заборонивши при цьому внесення застави.

Якщо вину фігурантів буде доведено в суді, їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення з повною конфіскацією майна.