Програма PURL розширюється: Албанія приєднується та підтверджує гарантії безпеки для України

Албанія офіційно підтвердила свою готовність долучитися до міжнародних програм допомоги та дотримуватися зобов’язань перед Україною.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Албанії Еліза Спіропалі на спільній пресконференції з главою МЗС Андрієм Сибігою.

Чиновниця анонсувала участь країни у програмі відновлення та безпекової логістики PURL. Вона наголосила, що уряд та прем’єр-міністр Еді Рама налаштовані на глибоке вивчення такого механізму та активну роботу в його межах вже цього року.

"Наш прем’єр-міністр і наш уряд налаштовані на вивчення та участь у програмі PURL. Ми розглядаємо наші зобов’язання в НАТО як розподіл спільного тягаря, і абсолютно готові у 2026 році долучатися до програм — не лише для себе, а й для інших", — додала вона.

ForUA нагадує, до програми PURL, за якою союзники НАТО фінансують закупівлю американського озброєння для України, долучилась 21 держава. Загальна сума внесків у рамках цієї ініціативи сягає $4,18 млрд.