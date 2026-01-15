Зеленський зустрівся із Залужним, обговорювали дипломатичні пріоритети

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з колишнім головнокомандувачем Збройних сил (2021–2024), а нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Про це глава держави поінформував у Telegram-каналі.

Він зазначив, що на зустрічі обговорили пріоритетні дипломатичні завдання. Він висловив подяку за подальшу діяльність в українській команді, і зауважив, що всі зосереджені над спільним захистом України.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас — Україну, нашу стійкість", — повідомив глава держави.

ForUA нагадує, колишній головнокомандувач Валерій Залужний став послом України у Британії у травні 2024 року. Окрім того, після російських атак у березні 2025-го його призначили постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом.