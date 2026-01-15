Авіаносець USS Abraham Lincoln прямує у напрямку Близького Сходу

Міністерство оборони США перекидає ударну авіаносну групу з Південнокитайського моря до зони відповідальности Центрального командування США, яка охоплює Близький Схід. Про це повідомляє NewsNation.

За даними видання, у напрямку іранського узбережжя прямує авіаносець USS Abraham Lincoln у супроводі інших кораблів, зокрема щонайменше одного ударного підводного човна. Очікується, що група прибуде до регіону приблизно за тиждень.

Зона відповідальности CENTCOM охоплює понад чотири мільйони квадратних миль і включає 21 країну, серед яких Єгипет, Ірак, Афганістан, Іран та Пакистан.

Перекидання сил відбувається на тлі загострення напруженості між США та Іраном. Тегеран запровадив обмеження на польоти до та з головного аеропорту країни. Частині персоналу ключової американської військової бази в Катарі рекомендовано залишити регіон до вечора 14 січня. Водночас Велика Британія закликала своїх громадян утриматися від поїздок до Ізраїлю через ризик нового обміну ракетними ударами між Ізраїлем та Іраном.

Передислокація американської військової техніки відбувається також на тлі масових заворушень в Ірані та дискусій у Вашингтоні щодо можливої підтримки протестного руху, який кинув виклик чинному режиму. За даними Human Rights Activists News Agency, під час протестів загинули понад 2500 осіб.

В адміністрації США наразі розглядають різні сценарії реагування на події в Ірані, зокрема варіанти політичної чи іншої підтримки сил, що виступають проти нинішньої влади країни.

Наприкінці 2025 року в Ірані спалахнули загальнонаціональні протести, які розпочалися з акцій власників магазинів, обурених різким знеціненням національної валюти. З 30 грудня до протестів долучилися студенти університетів. Ці виступи називають наймасштабнішими з часу протестів 2022 року, викликаних смертю Махси Аміні.

Хоча спочатку демонстрації були спрямовані проти погіршення соціально-економічної ситуації, згодом вони набули виразного політичного характеру. Учасники акцій закликали до повалення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, скандували гасла «Жінка, життя, свобода» та «Смерть диктатору».

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав іранських протестувальників і заявив, що «допомога вже в дорозі». На тлі загострення ситуації Міністерство закордонних справ України рекомендувало громадянам України залишити територію Ірану.