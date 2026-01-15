315 апаратів для реанімації Easy Pulse рятують життя на фронті — допомога від фонду «НАДІЯ», Валерія Дубіля та партнерів

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «НАДІЯ» разом із Валерієм Дубілем, Антоном Бахур та Артемом Чаплигіним передали на передову чергову партію апаратів Easy Pulse швейцарського виробника Schiller — сучасних систем для автоматичного непрямого масажу серця. Загалом вже 315 таких пристроїв працюють вздовж усієї лінії фронту.

Easy Pulse забезпечує безперервний масаж серця при критичних пораненнях і підтримує життєві функції пацієнта до стабілізації або евакуації. Апарат фіксується на грудній клітці та працює автономно, що особливо важливо в умовах бойових дій, дефіциту медиків і обмеженого простору.



«Забезпечення прифронтової медицини сучасним реанімаційним обладнанням є одним із наших пріоритетів. 315 апаратів Easy Pulse передані підрозділам Сил оборони та вже використовуються в бойових умовах. Роботу в цьому напрямі буде продовжено», — розповів Валерій Дубіль, голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи «НАДІЯ», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації.

Передані пристрої використовують підрозділи ЗСУ, ГУР, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Easy Pulse працюють на харківському, донецькому, запорізькому, херсонському й сумському напрямках — у стабілізаційних пунктах, евакуаційних авто та прифронтових реанімаціях.



«Ми неодноразово застосовували Easy Pulse на сумському напрямку й маємо підтверджені випадки порятунку життя. Апарат виконує безперервний масаж серця й фактично звільняє руки двох медиків для інших невідкладних дій. В умовах нестачі фахівців на фронті це має вирішальне значення», — розповідає Атос, капітан медичної служби, лікар-хірург одного зі штурмових підрозділів.



Загалом від початку повномасштабної війни команда фонду «НАДІЯ» разом із партнерами здійснила понад 370 місій на фронт, забезпечуючи підрозділи Сил оборони критично необхідним обладнанням, зв’язком, живленням і медичним обладнанням. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.