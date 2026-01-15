﻿
Відстрочка залишається: Рада передумала мобілізувати студентів старше 25 років

Верховна Рада України змінила підхід до питання мобілізації здобувачів освіти. З розгляду було вилучено правку, яка передбачала можливість призову для чоловіків, що розпочали навчання після досягнення 25-річного віку.

Таким чином, чинне законодавство щодо відстрочки для студентів поки залишається без радикальних змін у цьому аспекті.

Контекст та передумови

Обговорення цієї норми відбувалося на тлі посилення контролю за відвідуванням навчальних закладів. Раніше в Україні зафіксували хвилю масових відрахувань студентів. Під санкції потрапляли навіть ті здобувачі освіти, які пропускали заняття лише один або два рази без поважних причин.

Такі суворі заходи пов’язували з намаганням виявити осіб, які використовують навчання виключно як інструмент для отримання відстрочки від мобілізації.

Що це означає для студентів

  1. Збереження статусу: Студенти, які навчаються на денній або дуальній формі, продовжують мати право на відстрочку незалежно від віку вступу (за умови дотримання послідовності освіти).

  2. Контроль за навчанням: Попри скасування правки, заклади вищої освіти продовжують суворо стежити за відвідуваністю та успішністю студентів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнамобілізаціястудентивідстрочка від мобілізації
