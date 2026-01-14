﻿
Уникнення мобілізації: Правоохоронці задокументували нові схеми у восьми областях України

Прокурори та правоохоронці спільно викрили нові масштабні схеми ухилення від мобілізації до ЗСУ, які функціонували у восьми регіонах країни. До них були залучені посадовці Територіальних центрів комплектування, працівники закладів охорони здоров'я та організатори нелегального переправлення громадян за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Як зазначається, правоохоронці задокументували факти отримання хабарів за фіктивні меддовідки, незаконні зміни даних у держреєстрах та сприяння виїзду з України.

Серед таких випадків:

  • Львівщина: посадовець одного з медзакладів та двоє лікарів оформлювали фіктивні документи про інвалідність, за це отримали 8,3 тис. доларів.
  • Дніпропетровщина: прикордонник за 12 тис. доларів пропонував допомогу в незаконному виїзді.
  • Сумщина: завідувач відділення вимагав 20 тис. грн за фіктивний діагноз для ВЛК.
  • Закарпаття: житель Хуста організовував перехід громадян до Румунії за 5 тис. євро.
  • Запоріжжя: місцевий житель продавав GPS-маршрути для нелегального перетину держкордону за 800 доларів.
  • Волинь: виконувач обов’язків начальника районного ТЦК за 3 тис. доларів мав змінити дані в е-системі "Оберіг".
  • Івано-Франківщина: двоє сержантів протиправно переправили щонайменше десятеро чоловіків, отримавши за це по 8 тис. доларів з кожного.
  • Хмельниччина: слідчі завершили розслідування щодо лікаря, який вимагав 1,5 тис. доларів за інвалідність.

У прокуратурі наголосили, що системно працюють над викриттям подібних схем і притягненням винних до відповідальності.

 Автор: Сергій Ваха

