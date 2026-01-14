Союзники США на Близькому Сході побоюються, що іранський режим іще має достатньо сил

Сполучені Штати почали евакуацію військовослужбовців із ключових об’єктів на Близькому Сході після попереджень Ірану про можливі удари по американських цілях у регіоні.

Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, рішення ухвалили після заяви іранського посадовця, який пригрозив атаками на об’єкти США у відповідь на потенційний американський удар.

Водночас NBC News інформує, що з авіабази Аль-Удейд у Катарі — найбільшої бази США на Близькому Сході — вивозять сотні військових. Частину особового складу тимчасово переміщують на інші бази, а також розміщують у готелях.

За інформацією Reuters, у Вашингтоні не виключають можливість удару по Ірану протягом найближчих 24 годин.

Своєю чергою Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану. Про це телеканалу NBC News розповіли джерела.

Як зазначено, представники вказаних країн переконують адміністрацію Трампа, що іранський режим ще не ослаб настільки, щоб американські удари мали вирішальне значення для його повалення.

Ізраїльські та арабські офіційні особи запропонували Трампу поки що утриматися від великомасштабних ударів.

Причому деякі офіційні особи вважають за краще почекати, поки режим опиниться в ще більш напруженому становищі, повідомили джерела.

Вони також зазначили, що ситуація в Ірані швидко розвивається, і стабільність режиму може швидко змінитися в ту чи ту сторону.

Представники Білого дому заявили, що Трамп розглядає низку можливих варіантів дій.