США терміново евакуюють авіабазу Аль-Удейд у Катарі через загрозу ударів з боку Ірану

Сполучені Штати розпочали екстрену евакуацію персоналу з авіабази Аль-Удейд у Катарі — найбільшого американського військового об'єкта на Близькому Сході. За даними Reuters, військовослужбовцям та цивільним наказано залишити територію бази до кінця сьогоднішнього дня.

Ключовий вузол під загрозою

База Аль-Удейд, розташована за 30 кілометрів від Дохи, є стратегічним центром Центрального командування США (CENTCOM). Саме звідси здійснюється управління всіма повітряними операціями в регіоні. На об'єкті постійно перебувало близько 10 000 військових та дислокувалося експедиційне авіакрило ВПС США.

Причини ескалації

Рішення про евакуацію прийнято на тлі прямих погроз Тегерана. Іран заявив про готовність завдати ракетних ударів по американських об'єктах у разі силового втручання Вашингтона у внутрішні протести, що тривають в Ісламській Республіці.

Наразі відомо про такі критичні зміни в регіоні:

Корпус Вартових Ісламської революції (КВІР) приведено у стан повної бойової готовності.

Зафіксовано маневри авіації США: вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker перекинуті з континентальної частини Штатів на Гаваї з подальшим рухом у західному напрямку.

Військовий контекст

Аналітики зазначають, що нинішні переміщення авіації нагадують «обманні маневри», які Пентагон застосовував минулого року перед початком операції Midnight Hammer, метою якої були ядерні об'єкти Ірану. Ситуація в регіоні залишається максимально напруженою, очікується можливий початок ракетних обстрілів найближчим часом.