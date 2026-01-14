Корупційний «апдейт» реєстрів: посадовець ТЦК на Волині за гроші знімав військовозобов’язаних з обліку

Державне бюро розслідувань продовжує системне очищення лав територіальних центрів комплектування від корупційної складової. На виконання рішень міжвідомчої наради в Офісі Президента щодо посилення боротьби із хабарництвом, правоохоронці викрили чергову схему збагачення на мобілізаційних процесах у Волинській області.

«Чистка» реєстрів за долари

Спільно з Нацполіцією працівники ДБР затримали виконувача обов’язків начальника одного з районних ТЦК та СП. Посадовець налагодив цинічний «бізнес»: за грошову винагороду він втручався в роботу Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Основною послугою зловмисника було незаконне зняття осіб із розшуку. Це дозволяло чоловікам безперешкодно оформлювати відстрочки та уникати призову. Свої «послуги» офіцер оцінював у тисячі доларів.

Затримання «на гарячому»

Слідством задокументовано факт вимагання 3 000 доларів США в одного з «клієнтів». Гроші посадовець планував отримати двома траншами.

Першу частину у розмірі 1,5 тисячі доларів він отримав раніше.

Під час передачі другої половини суми корупціонера затримали правоохоронці.

Правові наслідки та санкції

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Корупціонеру загрожує:

До 10 років позбавлення волі ;

Конфіскація майна.

Триває розслідування

Слідчі ДБР вже провели обшуки за місцем роботи та проживання затриманого. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Правоохоронці перевіряють причетність інших посадових осіб ТЦК до цієї схеми та встановлюють повне коло осіб, які встигли скористатися незаконними послугами.

Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.