Війна

Стало відомо, доки в Україні діятиме воєнний стан: рішення ВРУ

Парламент ухвалив рішення про продовження терміну дії воєнного стану. Це вже 18-те голосування за даний особливий правовий режим з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Деталі рішення

Під час засідання у середу, 14 січня, відповідний законопроєкт підтримали 330 народних депутатів. Згідно з ухваленим законом, воєнний стан продовжено на 90 днів.

Новий термін дії обмежень:

  • Початок: 3 лютого 2026 року.

  • Завершення: 4 травня 2026 року.

Підстава для голосування

Депутати затвердили указ Президента України від 12 січня 2026 року №40/2026 «Про продовження дії воєнного стану в Україні». Це рішення є необхідним кроком для забезпечення обороноздатності країни та функціонування державних інститутів в умовах війни.

 Автор: Галина Роюк

