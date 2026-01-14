﻿
Енергетика

Енергетичний фронт: де в Україні найскладніша ситуація зі світлом

Енергетичний фронт: де в Україні найскладніша ситуація зі світлом

Ситуація в енергосистемі України залишається напруженою через поєднання постійних російських атак на критичну інфраструктуру та несприятливих погодних умов. За даними пресслужби Міненерго, обмеження електропостачання наразі діють по всій території країни.

Епіцентр проблем: Київ та область

Найбільш критична ситуація наразі зафіксована у столичному регіоні. Через мережеві обмеження, які змушені впроваджувати оператори систем розподілу, у Києві та Київській області раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, проте повернення до стабільних графіків можливе лише після повної стабілізації системи.

Ситуація в регіонах

Окрім столиці, складна обстановка зберігається в інших областях:

  • Одещина: тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх обстрілів, через що в регіоні діють значні обмеження.

  • Дніпропетровщина: внаслідок нічних атак було знеструмлено 74 тисячі споживачів. На ранок без світла залишалися понад 40 тисяч абонентів.

  • Чернігівщина та Київщина: негода призвела до знеструмлення 12 населених пунктів.

Режим відключень на 14 січня

У середу по всій Україні запроваджено обмеження споживання для всіх категорій населення та графіки обмеження потужності для промислових об'єктів.

Через сильні морози та високий рівень споживання обладнання працює з перевантаженням, що змушує енергетиків застосовувати аварійні відключення у низці областей. Фахівці закликають громадян з розумінням ставитися до ситуації, оскільки відновлювальні роботи тривають безперервно.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Міненергоенергетикасвітловідключення світлакритична інфраструктураграфіки відключеннякритична інфаструктураграфіки відключень світла
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Гривня пішла вгору після пікових значень долара та євро
Економіка 14.01.2026 07:54:02
Гривня пішла вгору після пікових значень долара та євро
Читати
Ситуація з електропостачанням у Києві: прогнозів щодо стабілізації немає
Столиця 14.01.2026 07:15:07
Ситуація з електропостачанням у Києві: прогнозів щодо стабілізації немає
Читати
Погода 14 січня: морози не відступають
Суспiльство 14.01.2026 06:29:24
Погода 14 січня: морози не відступають
Читати

Популярнi статтi