17 українців на арештованому США танкері досі перебувають у морі

Громадяни України, які перебували на арештованому США танкері Bella 1 (Marinera), досі залишаються у морі. Про це повідомляє посольство України у США, посилаючись на підтвердження від Державного департаменту США.

Серед членів екіпажу судна перебувають 17 українців. Посольство України наголосило, що перебуває у постійному контакті з американськими відомствами та українськими органами влади. Українська сторона скерувала США офіційну ноту з проханням повідомити про правовий і процесуальний статус моряків, а також забезпечити консульський доступ після прибуття танкера до порту.

Нагадаємо, що 7 січня Європейське командування Збройних сил США оголосило про захоплення нафтового танкера на півночі Атлантичного океану, неподалік узбережжя Ісландії. Гонитва за судном розпочалася ще у грудні 2025 року, коли танкер намагався підійти до берегів Венесуели.

Спочатку судно називалося Bella 1 і ходило під прапором Гаяни, згодом було перереєстроване під російським прапором з новою назвою Marinera. Судно належить російській компанії “Буревестмарин”, директором і єдиним власником якої є підприємець з тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай.

Як повідомляло раніше ForUa, невідомі безпілотники вдарили по танкерах грецьких компаній біля узбережжя РФ.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

