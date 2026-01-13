Журналісти викрили зв’язки співробітниці Апарату Верховної Ради з представниками п'ятої колони

Юристка Яна Салміна, яка нині працює науковою консультанткою в Апараті Верховної Ради України, протягом багатьох років була пов’язана з громадськими організаціями, що декларували «захист прав росіян» в Україні та, за даними журналістів-розслідувачів, системно фінансувалися коштом державних структур РФ.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем» — проєкту «Радіо Свобода», яке базується на витоку документів із російського «Правфонду». Ця структура надає гранти на «захист співвітчизників за кордоном» і з 2023 року перебуває під санкціями Європейського Союзу.

Салміна, уродженка Полтавщини, з 2019 року працює у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради, яке аналізує законопроєкти на відповідність Конституції та можливі наслідки їх ухвалення. Водночас, за даними розслідувачів, ще до роботи у парламенті вона роками залучала фінансування з РФ для діяльності, спрямованої на просування наративів про необхідність «захисту російськомовних» в Україні.

Журналісти встановили, що Салміна очолює громадську організацію «Центр прав меншин», яка у 2016 році провела в Києві круглий стіл, присвячений переважно «захисту прав російськомовної меншини». З листування, яке опинилося у розпорядженні «Схем», випливає, що саме Салміна організувала та модерувала захід, а кошти на його проведення надходили з «Правфонду».

Окрім цього, за даними розслідування, Салміна тривалий час працювала в громадській організації «Російськомовна Україна», пов’язаній з екснардепом Вадимом Колесніченком. Організація декларувала «захист прав російської меншини», розвиток православної церкви, боротьбу з ксенофобією та надання російській мові статусу державної.

Як стверджують «Схеми», Салміна відповідала в цій ГО за залучення фінансування з «Правфонду»: готувала грантові заявки та реалізовувала профінансовані проєкти. Також вона представляла «Російськомовну Україну» у складі щонайменше чотирьох громадських рад при органах державної влади, зокрема — при Міністерстві оборони України у 2014 році, вже після окупації Криму та початку війни на Донбасі.

У червні 2025 року Міністерство юстиції, за зверненням СБУ, подало позов до суду з вимогою заборонити діяльність організації «Російськомовна Україна». Рішення у цій справі станом на зараз не ухвалене.

Журналісти також зазначають, що Салміна могла неодноразово відвідувати Росію вже після початку російської агресії проти України у 2014 році. У витоку листування згадується погодження її поїздок до Москви.

Крім того, за інформацією «Схем», батько держслужбовиці Олєг Салмін є громадянином РФ і працює у російському військово-промисловому комплексі. Згідно з наявними даними, він отримував доходи від Інституту Військово-повітряних сил Міноборони Росії та низки державних підприємств оборонної галузі. Також зазначається, що він володіє квартирою в Києві, де проживає Яна Салміна.

Після звернення журналістів Аппарат Верховної Ради повідомив, що призначив службову перевірку та направив зібрані матеріали до НАЗК і СБУ для додаткового вивчення.