Сходження поїзда в Німеччині могло бути спрямоване проти армії США

У Німеччині поблизу Ессена зійшов з рейок вантажний поїзд незадовго до проходження цією ж ділянкою військового складу армії США. Поліція розглядає версію навмисної диверсії. Про це повідомляє Bild.

Аварія сталася ввечері 12 січня близько 22:30. За даними Федеральної поліції ФРН, у локомотива з рейок зійшла одна вісь, постраждалих немає. Водночас правоохоронці з’ясували, що за кілька годин до інциденту цією колією мав проїхати вантажний поїзд армії США, який перевозив боєприпаси та військову техніку.

Під час огляду місця аварії слідчі виявили кілька металевих скоб, закріплених безпосередньо на рейках. Останній поїзд пройшов цю ділянку без ускладнень близько 17:30, а вже приблизно через 70 хвилин тут мав рухатися американський військовий склад. Через запізнення його перенаправили іншою гілкою, тоді як небезпечною ділянкою пустили звичайний вантажний поїзд із цистернами, який і зійшов з рейок.

Слідство з’ясовує, чи могли металеві скоби залишитися після будівельних робіт, або ж їх встановили навмисно. У поліції землі Північний Рейн-Вестфалія не виключають саботажу та намагаються з’ясувати, хто міг володіти інформацією про маршрут пересування американського військового поїзда.

Джерело Bild в органах держбезпеки ФРН зазначило, що виглядає малоймовірним випадковий характер інциденту, адже незадовго до проходження американського конвою по цій самій колії не було зафіксовано жодних проблем.

Раніше, у грудні 2025 року, в Німеччині взяли під варту українця, екстрадованого зі Швейцарії, якого підозрюють у підготовці диверсій на залізниці на замовлення Росії. За версією слідства, він разом зі спільниками планував підпали та вибухи на вантажних залізничних маршрутах, а замовники цих дій, імовірно, пов’язані з РФ.