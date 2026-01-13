Доходи Росії від нафти скоротяться на $30 млрд через тиск на тіньовий флот

Президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок скоординованого санкційного тиску України та держав-партнерів щонайменше 20% суден російського тіньового флоту припинили роботу. Про це він повідомив після доповіді першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського.

За словами президента, Росія намагається компенсувати втрати, залучаючи нові нафтові танкери, однак усі такі судна мають бути включені до санкційних списків. Зеленський наголосив, що Україна й надалі посилюватиме санкційний тиск не лише на самі судна, а й на екіпажі, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту.

Очікується, що чинні обмеження на морський експорт російської нафти скоротять доходи РФ щонайменше на 30 мільярдів доларів на рік, що суттєво зменшить її можливості фінансувати війну проти України.

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна інформуватиме міжнародних партнерів про нові схеми, за допомогою яких китайські компанії сприяють обходу санкцій проти російського фінансового сектору.

Президент підкреслив, що завданням усіх держав, які прагнуть завершення війни, є зменшення здатності Росії адаптуватися до санкційного тиску. За його словами, результативні санкції є ключовою передумовою для ефективної дипломатії. Він також подякував партнерам за підтримку та команді Служби зовнішньої розвідки за результати роботи.