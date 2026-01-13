Україна просить у союзників додаткові ракети до Patriot та NASAMS

Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів росіян.

"РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Він наголосив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру.

Він закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Союзники рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.