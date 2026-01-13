﻿
Війна

Україна просить у союзників додаткові ракети до Patriot та NASAMS

Україна просить у союзників додаткові ракети до Patriot та NASAMS

Україна потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та NASAMS, щоб захищати критичну інфраструктуру від масованих ударів росіян.

"РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Ми нагально потребуємо додаткових ракет до систем Patriot та NASAMS", – зазначив заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Він наголосив, що застосування Росією балістичної ракети середньої дальності поблизу кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру.

Він закликав союзників інвестувати у програму PURL і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Союзники рішуче засудили російські атаки, які є проявом відвертого терору проти українського цивільного населення, та підтвердили свою незмінну підтримку України і готовність надати необхідну допомогу.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

УкраїнавійнаракетиPatriotппоNASAMS
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Валютний шок: долар і євро знову оновили максимум
Економіка 13.01.2026 08:13:53
Валютний шок: долар і євро знову оновили максимум
Читати
У Конгрес США внесли законопроєкт про "анексію Гренландії"
Свiт 13.01.2026 07:54:40
У Конгрес США внесли законопроєкт про "анексію Гренландії"
Читати
Сьогодні у Києві світло відключатимуть за двома схемами
Столиця 13.01.2026 07:11:06
Сьогодні у Києві світло відключатимуть за двома схемами
Читати

Популярнi статтi