Агенти фсб готувалися підірвати поліцейських у Херсоні

За результатами дій на випередження у місті затримано двох агентів фсб, які готували замах на співробітників місцевого підрозділу Національної поліції.

На замовлення рф фігуранти мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання ворожого завдання фсб обіцяла агентам «евакуацію» до росії, повідомляє СБУ.

Підготовкою теракту займалися двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги рашистів в одному з проросійських Телеграм-каналів.

Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об’єкт.

За допомогою «спостережного пункту» фігуранти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто.

Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої (СВП) під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців.

Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які фсб планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, задокументували злочини російських агентів і затримали їх в орендованій оселі. При обшуках у затриманих вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на рф.

Також під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових «кандидатів» у агенти.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.