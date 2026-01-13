﻿
Полiтика

ЄС готує двадцятий пакет санкцій проти РФ

Нові європейські санкції щодо Росії, до яких може увійти посилення заборони на експорт до РФ предметів розкоші, очікуються до 24 лютого, повідомляє Euractiv.

Фінляндія і Швеція закликали Єврокомісію ввести більш сувору заборону на експорт до РФ предметів розкоші, зробити незаконним обслуговування російських нафтових танкерів і знизити квоти ЄС на імпорт російських добрив.

Експорт предметів розкоші вартістю понад 300 євро і так вже заборонений, проте існують схеми, завдяки яким багато таких товарів, тим не менш, продаються в РФ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяЄСсанкції
