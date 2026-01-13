ЄС готує двадцятий пакет санкцій проти РФ

Нові європейські санкції щодо Росії, до яких може увійти посилення заборони на експорт до РФ предметів розкоші, очікуються до 24 лютого, повідомляє Euractiv.

Фінляндія і Швеція закликали Єврокомісію ввести більш сувору заборону на експорт до РФ предметів розкоші, зробити незаконним обслуговування російських нафтових танкерів і знизити квоти ЄС на імпорт російських добрив.

Експорт предметів розкоші вартістю понад 300 євро і так вже заборонений, проте існують схеми, завдяки яким багато таких товарів, тим не менш, продаються в РФ.