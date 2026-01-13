﻿
Війна

СБУ разом з ВМС уразили завод з виробництва дронів у Таганрозі

Центр спецоперацій «Альфа» СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів ВМС ЗС України нанесли удар по виробничих корпусах заводу «Атлант Аеро», який розташований у Таганрозі Ростовської області рф.

В результаті влучань на обʼєкті спостерігалася серія гучних вибухів та пожежа, повідомляє СБУ.

«Атлант Аеро» займається повним циклом проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу «Молнія», а також складових частин для БпЛА «Оріон» для окупаційних військ. 

Ураження заводу знизить обсяги виробництва БпЛА та послабить технічні спроможності окупантів щодо проведення розвідувально-ударних операцій із застосуванням безпілотників. 

Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки. 

СБУ разом із Силами безпеки й оборони продовжує ефективну роботу зі зменшення військового потенціалу рф. «Бавовна» на підприємствах російського ВПК палатиме й надалі.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійназаводВМСокупантидрони
