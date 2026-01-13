Лондон не готовий ризикувати військовими в Україні

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Нейтон заявив, що британські війська не будуть направлені в Україну, якщо не буде впевненості у їхній безпеці, повідомляє Sky News. На питання депутата-консерватора Джессі Норманa з комітету з оборони щодо того, чи будуть війська забезпечені належним чином для виконання завдань з дотримання мирної угоди в Україні, Нейтон відповів: «Я впевнений, що ми розгорнемо людей так, щоб забезпечити їхню безпеку. Але ви маєте знати, містер Норман, що в оперативній обстановці не буває нульового ризику».

Нейтон додав, що завдання військового керівництва полягає в оцінці ризиків та переконанні, що вигоди від розгортання переважають можливі загрози. «Упевнений, будучи тісно залученим у планування “Коаліції охочих”, ми маємо кошти для виконання поставлених завдань, і це додаткове фінансування знизить ризик», — підсумував головнокомандувач.

Як повідомляло раніше ForUa, Лондон готує для України ракети, здатні досягти Москви.