США втричі підвищили «премію» за самодепортацію

Влада США ухвалила рішення суттєво збільшити фінансову винагороду для нелегальних мігрантів, які погодяться добровільно залишити країну до кінця поточного року. Ініціатива є частиною державної програми з упорядкування міграційних процесів. Відповідно до нового рішення, розмір виплати зріс утричі — до 3 тисяч доларів. Крім того, держава покриває витрати на авіаквиток до країни походження. Для участі в програмі необхідно зареєструватися через мобільний застосунок CBP Home App до кінця року.

У Міністерстві внутрішньої безпеки зазначають, що програма спрямована на зменшення кількості нелегальних мігрантів без застосування примусових заходів. Особи, які погодяться на добровільний виїзд, не сплачуватимуть штрафи за порушення міграційного законодавства та зможуть уникнути негативних юридичних наслідків у майбутньому.

«Платники податків США тимчасово потроюють стимул для добровільного виїзду, пропонуючи бонус у 3000 доларів, але лише до кінця року», — заявила міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем. Водночас у відомстві попередили, що мігранти, які не скористаються програмою, можуть бути затримані. У такому разі їм загрожує примусова депортація та довічна заборона на в’їзд до США.

За даними американської сторони, з початку року близько 1,9 мільйона осіб уже добровільно залишили територію Сполучених Штатів. Десятки тисяч із них скористалися програмою CBP Home.

