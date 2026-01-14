Седан BMW 750iL, у якому застрелили репера Тупака Шакура, виставили на продаж

У Лас-Вегасі виставили на продаж автомобіль BMW 750iL 1996 року, пов’язаний із загибеллю Тупака Шакура. Йдеться про чорний седан, у якому репер перебував у ніч на 7 вересня 1996 року, коли був смертельно поранений під час стрілянини. Вартість авто оцінили у 1,75 мільйона доларів.

Як повідомляє Hypebeast, автомобіль з’явився в каталозі салону Celebrity Cars Las Vegas. У момент трагедії машина була орендована лейблом Death Row Records. Продавець стверджує, що це перший раз, коли авто виставили на продаж відтоді, як воно стало частиною гучної кримінальної історії.

За роки після інциденту седан пройшов повну реставрацію, однак частину слідів минулого вирішили не приховувати. На кузові залишили невелику вм’ятину, яку пов’язують із подіями тієї ночі, а під внутрішніми панелями дверей помітні зварювальні шви, зроблені після стрілянини.

З технічного боку це BMW 750iL із 5,4-літровим двигуном V12, автоматичною трансмісією та пробігом близько 194 тис. км. Попри свій вік і драматичну історію, автомобіль, за словами продавця, повністю справний і перебуває у хорошому технічному стані.

Разом із машиною покупцеві пропонують пакет документів, що підтверджують її автентичність та простежують історію володіння від моменту оренди лейблом Death Row Records і до сьогодні.