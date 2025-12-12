Який чай та спосіб заварювання найкорисніший для здоров’я - дослідження

Чай загалом вважається корисним, але спосіб його приготування суттєво впливає на вміст біоактивних сполук та його антиоксидантні властивості. Нещодавнє дослідження показує, який метод є особливо корисним для різних видів чаю.

Італійська дослідницька група досліджувала вплив різних методів заварювання на вміст біоактивних сполук у чаї, а також вивчала можливі кореляції з кольором чаю. Відповідні результати дослідження були опубліковані в «Microchemical Journal».

Спосіб приготування має значний вплив

Спосіб приготування суттєво впливає на вміст біологічно активних сполук та антиоксидантні властивості чаю. Дослідники порівняли три методи заварювання:

Метод Гайвань (класичний китайський метод).

Метод Pure Brew.

Приготування за допомогою френч-пресу.

З’ясувалося, що класичний метод приготування гайвану особливо корисний для чорного та зеленого чаю, тоді як метод френч-пресу, як правило, призводить до вищого вмісту корисних інгредієнтів у фруктовому чаї. Загалом, темніший колір чаю корелює з вищим вмістом біологічно активних сполук.

Вживання чаю зміцнює здоров'я

Регулярне вживання чаю може принести далекосяжні переваги для здоров’я. Відомо, що зелений чай зміцнює імунну систему, покращує спалювання жиру та може допомогти запобігти деменції, захищаючи білу речовину мозку. Чорний чай, як показали дослідження, може захистити від артеріосклерозу, знижуючи ризик серйозних серцево-судинних захворювань.

Однак ступінь, до якої спосіб приготування впливає на ці властивості, значною мірою ігнорувалася. Тому італійська дослідницька група порівняла вміст біологічно активних сполук у зеленому, чорному та фруктовому чаї, використовуючи три різні методи заварювання. Для аналізу вмісту біологічно активних сполук та кореляції з кольором чаю використовувалися спеціалізована мас-спектрометрія та спектрофотометричний аналіз.

Гайвань для зеленого та чорного чаю

Команда повідомляє, що класичний китайський метод приготування з використанням гайвані призвів до особливо високого вмісту:

Катехіну та епікатехіну у зеленому чаї, що пов’язано з особливо сильними антиоксидантними властивостями.

Флавонолів (особливо рутину) у чорному чаї, що також посилювало його антиоксидантні властивості.

Френч-прес для фруктового чаю

Натомість, приготування за допомогою френч-пресу, мало тенденцію до вищого рівня антоціанів та фенольних кислот, особливо у фруктових чаях.

Отже, експерти рекомендують метод гайвань для приготування зеленого та чорного чаю, оскільки він максимально вивільняє корисні сполуки. Фруктовий чай найкраще заварювати у френч-пресі.