Новий психологічний рубіж: бойові втрати РФ перевищили 1,2 млн осіб

За даними Генштабу ЗСУ, 23 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1090 осіб особового складу та 1031 безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 24 грудня 2025 року орієнтовно складають:

Особовий склад: 1 200 370 (+1090) ліквідовано

Танки: 11 449 (+3)

Бойові броньовані машини: 23 796 (+4)

Артилерійські системи: 35 376 (+45)

РСЗВ: 1 579 (+3)

Засоби ППО: 1 263 (0)

Літаки: 434 (0)

Гелікоптери: 347 (0)

БпЛА: 94 197 (+1031)

Крилаті ракети: 4 107 (+34)

Кораблі / катери: 28 (0)

Підводні човни: 2 (0)

Автомобільна техніка та автоцистерни: 71 125 (+159)

Спеціальна техніка: 4 029 (0)

Втрати РФ продовжують рости, перетинаючи нові психологічні та бойові позначки. У Генштабі уточнюють, що дані постійно оновлюються.

Як повідомляло раніше ForUa, реальні втрати Росії можуть бути вдвічі більшими за підтверджені.