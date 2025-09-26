﻿
Війна

Російський дрон атакував магазин меблів у Харкові

Російський дрон атакував магазин меблів у Харкові

Війська рашистів атакували Харків безпілотниками.

Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приліт зафіксували в Київському районі Харкова — удар прийшовся по даху одного з торговельних центрів. За даними обласної адміністрації, російський БпЛА влучив у дах магазину меблів.

Нині відомо про щонайменше трьох постраждалих, ця інформація уточнюється. Медики надають постраждалим допомогу.

Протягом минулої доби, 25 вересня, окупанти відкрили вогонь по 10 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у селі Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік, у селі Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.

Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу міста Куп’янськ 15 вересня.

За даними обласної адміністрації, окупанти застосовували по Харківщині різні види озброєння: КАБи, БпЛА типу «Ланцет», «Молния», FPV-дрони тощо.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Харківдрониатака дронівІгор Терехов
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Хронічний стрес у дитинстві тісно пов'язаний з проблемами здоров'я у дорослому віці, – дослідження
Здоров'я 26.09.2025 15:32:02
Хронічний стрес у дитинстві тісно пов'язаний з проблемами здоров'я у дорослому віці, – дослідження
Читати
Антидронові сітки встановлять на українських дорогах
Війна 26.09.2025 15:15:04
Антидронові сітки встановлять на українських дорогах
Читати
У окупантів не вистачає сил, щоб прорвати українську оборону, - Сирський
Війна 26.09.2025 14:54:16
У окупантів не вистачає сил, щоб прорвати українську оборону, - Сирський
Читати

Популярнi статтi