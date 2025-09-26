Російський дрон атакував магазин меблів у Харкові

Війська рашистів атакували Харків безпілотниками.

Про це повідомили Харківський міський голова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приліт зафіксували в Київському районі Харкова — удар прийшовся по даху одного з торговельних центрів. За даними обласної адміністрації, російський БпЛА влучив у дах магазину меблів.

Нині відомо про щонайменше трьох постраждалих, ця інформація уточнюється. Медики надають постраждалим допомогу.

Протягом минулої доби, 25 вересня, окупанти відкрили вогонь по 10 населених пунктів Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждали двоє людей: у селі Новоосинове Курилівської громади постраждав 50-річний чоловік, у селі Бугаї Другі Золочівської громади постраждала 59-річна жінка.

Також до медиків звернулася 58-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу міста Куп’янськ 15 вересня.

За даними обласної адміністрації, окупанти застосовували по Харківщині різні види озброєння: КАБи, БпЛА типу «Ланцет», «Молния», FPV-дрони тощо.