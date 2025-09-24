﻿
Нічний наліт дронів на Харків: в місті - перебої зі світлом та рухом транспорту

Вночі 23 вересня російські війська атакували Харків 18 дронами, спричинивши пожежі та пошкодження об’єктів. Основний удар прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в місті спостерігаються перебої зі світлом, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Терехов зазначив, що також пошкоджено житлові будинки, магазини та кілька автомобілів, проте постраждалих немає.

Через атаку в частинах Холодногірського та Шевченківського районів порушено рух наземного електротранспорту. На заміну трамваям і тролейбусам вже вийшли компенсаційні автобуси. Крім того, через брак електроенергії подекуди може бути відсутня гаряча вода. Фахівці компанії “ХТМ” працюють над вирішенням цих проблем.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДСНСвійна в УкраїніІгор Тереховудар по Харковудронова атака на Харківперебої зі світломвідсутність води
