Фігурант корупційної справи в енергетиці Міндіч не збирається повертатися в Україну

Бізнесмен Тимур Міндіч, який є фігурантом масштабної корупційної справи в енергетичній сфері, заявив, що не має наміру повертатися в Україну, а звинувачення проти себе вважає маніпуляціями. Про це йдеться в розслідувальному сюжеті «Української правди», опублікованому у вівторок, 23 грудня.

Журналіст Михайло Ткач, який розшукав Міндіча в Ізраїлі та поспілкувався з ним особисто, повідомив, що з розмови випливає небажання бізнесмена повертатися в Україну і давати свідчення слідству. За словами журналіста, Міндіч планує й надалі перебувати в Ізраїлі, як і ще один фігурант цієї справи, користуючись наявністю ізраїльського громадянства.

У розмові з журналістом Міндіч також заперечив обґрунтованість звинувачень і назвав кримінальне провадження проти себе маніпулятивним.

Раніше журналісти встановили, що троє фігурантів цієї справи, зокрема сам Міндіч, а також Ігор Хмельов і Ігор Миронюк, мають бізнес у Словаччині.

Уранці 10 листопада стало відомо, що детективи НАБУ прийшли з обшуками до давнього соратника президента Володимира Зеленського і співвласника ТОВ «Квартал 95» Тимура Міндіча, однак він на той момент уже законно виїхав з України. Згодом Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в розшук. Обшуки також відбулися в тодішнього міністра юстиції Германа Галущенка, який до липня 2025 року очолював Міністерство енергетики, та в державній компанії «Енергоатом».

Загалом у межах розслідування детективи провели близько 70 обшуків і зібрали понад тисячу годин аудіозаписів. За оцінками слідства, сума збитків від діяльності злочинної організації становить близько 100 мільйонів доларів.

За даними НАБУ, ключовим напрямком діяльності схеми було систематичне отримання хабарів від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10 до 15 відсотків вартості контрактів. Бізнесу нав’язували сплату відкатів за уникнення блокування платежів або збереження статусу постачальника. Цей механізм у компанії називали «шлагбаумом».

До реалізації схеми, за версією слідства, були залучені колишній заступник керівника Фонду держмайна Ігор Миронюк, екс правоохоронець і виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов, а також член НКРЕКП Сергій Пушкар. Також у матеріалах НАБУ фігурує прізвище народного депутата Григорія Мамки.

У бюро наголосили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювали сторонні особи без формальних повноважень, які виконували роль неофіційних кураторів. Отримані злочинним шляхом кошти, за даними НАБУ, виводилися через офіс колишнього народного депутата Андрія Деркача, якого підозрюють у державній зраді і який нині є сенатором Росії.

Після викриття корупційної схеми в енергетиці у Верховній Раді були зареєстровані проєкти постанов про звільнення Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Уряд відсторонив Галущенка, згодом обидва міністри подали заяви про відставку і 19 листопада втратили посади.

Також було розформовано наглядову раду «Енергоатому», відсторонено віцепрезидента компанії Якоба Хартмута та оголошено про аудит усіх державних компаній. НАБУ оголосило підозри семи фігурантам справи, п’ятьох із них затримали. Пізніше підозру отримав і колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов, частина підозрюваних вийшла під заставу. Наразі антикорупційне бюро перевіряє походження коштів, внесених як застави.