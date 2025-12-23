Трамп хоче побудувати «Золотий флот»

Президент США Дональд Трамп оголосив про старт масштабної програми з оновлення Військово-морських сил під назвою "Золотий флот".

"Як Верховному головнокомандувачу, мені надзвичайно приємно оголосити, що я затвердив план для ВМС розпочати будівництво двох абсолютно нових, дуже великих – найбільших, які ми коли-небудь будували – лінкорів. Ми називаємо його Золотим флотом. Кожен із цих кораблів буде найбільшим лінкором в історії нашої країни та найбільшим лінкором в історії світу, який будь-коли будували", - сказав Трамп.



За словами Трампа, американський флот потребує оновлення, оскільки частина суден стала "старими та виснаженими". Він зазначив, що нові кораблі будуть значно потужнішими за легендарні лінкори минулого, такі як "Айова" чи "Міссурі".



США планують розпочати з будівництва двох суден негайно. Згодом планується швидко збільшити їх кількість до 10, а в перспективі довести їх чисельність до 20-25 одиниць.

Окрему увагу президент США приділив озброєнню майбутніх лінкорів. За його твердженням, вони стануть одними з найнебезпечніших бойових суден.



"Лінкори будуть озброєні на найвищому рівні. Вони матимуть гіперзвукову зброю, надсучасні електромагнітні рейкотрони та навіть високопотужні лазери. У нас є лазери, які достатньо навести на ціль і вони просто стирають її. Вони також нестимуть ядерні боєзаряди та запускатимуть крилаті ракети, які нині перебувають у розробці", - сказав він.

Фото: скріншот.