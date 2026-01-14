США призупиняють видачу віз для росіян та громадян 74 держав на невизначений час, – Fox News

З 21 січня США призупиняють процедури оформлення віз для громадян 75 держав.

Як повідомляє Fox News із посиланням на службову записку Держдепу США, консульські працівники отримали вказівку відмовляти у видачі документів на час перегляду процедур перевірки.

Обмеження стосуються, зокрема, Росії, Ірану, Нігерії, Сомалі, Афганістану, Бразилії, Іраку, Єгипту, Таїланду та Ємену. Рішення ухвалене в межах посилення контролю над заявниками, які можуть стати "тягарем для держави".

Йдеться про осіб, яких американська влада вважає потенційно залежними від державної соцдопомоги.