Голоси сили: українська стрічка про жінок та війну підкорюватиме Берлінале

Цьогорічний Берлінський міжнародний кінофестиваль, який пройде з 12 по 22 лютого, представив офіційну програму. Україна знову заявить про себе на одному з найпрестижніших кінофорумів світу: до секції Panorama Dokumente увійшов документальний фільм «Сліди» .

Про що фільм «Сліди»?

Стрічка, створена режисерками Алісою Коваленко та Марисею Нікітюк, торкається надзвичайно складної та болючої теми. В основі сюжету — історії українських жінок, які стали жертвами сексуального насильства під час повномасштабного російського вторгнення.

Фільм побудований на:

Особистому досвіді режисерки Аліси Коваленко.

Свідченнях учасниць спільноти SEMA Ukraine — мережі жінок, що постраждали від воєнного насильства та об’єдналися для взаємодопомоги та пошуку справедливості.

Ретроспектива та класика

Окрім сучасного документального кіно, Україна буде представлена архівними роботами, що дозволить міжнародному глядачу глибше зрозуміти історію нашого кінематографа. У програмі фестивалю задекларовані:

«Кришталевий палац» (1934) режисера Григорія Гричера — зразок раннього українського кіно. «Розпад» (1990) Михайла Бєлікова — перша художня стрічка, що висвітлила катастрофу на Чорнобильській АЕС крізь призму людських доль.

Участь українських стрічок у Берлінале є важливою частиною культурної дипломатії, що допомагає світу краще зрозуміти контекст війни та силу українського спротиву.