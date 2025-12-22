Завдяки зусиллям США ми зараз ближче до мирної угоди, ніж будь-коли, – Стубб

Зараз перемовники ближче до досягнення мирної угоди між Україною та Росією, ніж будь-коли було під час повномасштабної війни, проте попереду залишилися найважчі 5%. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, пише Fox News.

– Ми, ймовірно, ближче до досягнення мирної угоди, ніж будь-коли в цій війні, – вважає президент Фінляндії.

За його словами, спеціальні представники США Стів Віткофф та Джаред Кушнер протягом останніх кількох тижнів працювали майже цілодобово, щоб зменшити розбіжності між обома сторонами.

На думку президента Фінляндії, західні союзники залишаються єдиними після переговорів минулих вихідних у Берліні – про це свідчать два ключові висновки.

По-перше, як зазначив Стубб, Європа, Україна та Сполучені Штати Америки залишалися єдиними у рішучості досягти справедливого та тривалого миру.

Другий висновок стосується ідеї щодо гарантій безпеки для України, пояснив президент Фінляндії.

– Ми майже на місці, але найскладніші 5% ще залишилися, – стверджує він.

Крім цього, на думку Стуббу, переговори можуть бути більш гнучкими за зачиненими дверима. Він звернув увагу на контраст між публічними повідомленнями та приватними переговорами, що, за його словами, є досить типовим у дипломатії.

Як зазначив Стубб, переговори активізувалися, а російська економіка насправді не дуже добре справляється.

Якщо Росія відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США, саме тоді настане час посилити санкції, резюмував президент Фінляндії.