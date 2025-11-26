Попри причетність до катувань українців і роботу на ТОТ РЧХ отримує мільярди від міжнародних структур

Російський Червоний Хрест (РЧХ) за останні роки ще більше інтегрувався в російську військову та пропагандистську систему, однак попри це продовжує отримувати значне міжнародне фінансування. Про це йдеться у спільному розслідуванні Follow the Money, Paper Trail Media, Der Standard, Delfi, Expressen та «Медузи».

Розслідувачі нагадують, що ще торік стало відомо: з 2023 року РЧХ працює на окупованих територіях України, використовуючи кошти, які надає Москва. Витоки внутрішніх документів Кремля свідчили, що люди, які представлялися співробітниками Червоного Хреста, були причетні до знущань над українськими полоненими в одній із колоній на Донеччині.

Нині журналісти з’ясували, що у 2024 році РЧХ отримав 1,266 млрд рублів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — вдвічі більше, ніж у 2022 році. Ці кошти становили понад чверть всіх доходів організації.

Яку частину цих грошей сплатили саме європейські платники податків — невідомо. У Єврокомісії та урядах низки європейських країн заявили, що їхні внески не надходять російському національному товариству.

Попри численні скандали, МФЧХ не припинила співпрацю з російським підрозділом. Створена наглядова група дійшла висновку, що підстав для санкцій проти РЧХ немає, а його керівник Павєл Савчук залишився членом керівної ради МФЧХ.

Тим часом, як свідчить розслідування, РЧХ дедалі активніше взаємодіє зі структурами Кремля та бере участь у мілітаристських «патріотичних» проєктах, попри формальну нейтральність.

Співпраця РЧХ з окупантами

1. Робота на окупованих територіях України з 2023 року

РЧХ здійснював діяльність у захоплених районах Донеччини, Луганщини та Запоріжжя.

«Донецький Червоний Хрест», «Луганський Червоний Хрест» і «Червоний Хрест Запорізької області» працюють під брендом РЧХ і діють у координації з Москвою.

Запорізьке «відділення» офіційно зареєстроване в РФ, а його засновники — російські громадяни.

2. Участь у знущаннях над українськими полоненими

Витоки документів Кремля свідчать, що особи, які представлялися співробітниками РЧХ, були причетні до насильства проти полонених у колонії на Донеччині (2023 рік).

3. Участь у мілітаристських дитячих програмах Кремля

Регіональні підрозділи РЧХ були співорганізаторами «Зірниці 2.0» — національних змагань, де дітей вчили збирати зброю, керувати дронами та виконувати «тактичні завдання».

Ці заходи проводилися спільно з «Юнармією» та «Рухом перших» — організаціями, які куруються адміністрацією президента РФ.

«Рух перших» очолює наглядову раду, яку очолює Владімір Путін.

4. Виділення коштів РЧХ на спільні проєкти з пропагандистськими структурами

Близько 8% річних витрат РЧХ у 2024 році спрямовано на проєкт «Перша допомога» — дитячі змагання, що проводилися по всій РФ та на окупованих територіях.

Проєкт реалізується спільно з «Рухом перших».

5. Тісна співпраця з окупаційними адміністраціями

Співробітник «Донецького Червоного Хреста» повідомив журналістам Delfi, що їхня діяльність ведеться «за повної підтримки й участі» російського Червоного Хреста.

РЧХ допомагає окупаційним органам у розподілі гуманітарної допомоги та участі в їхніх «соціальних програмах».