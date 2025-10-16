Зеленський призначив першого військового омбудсмана України: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) військовим омбудсманом. Водночас іншим указом Глава держави звільнив її з посади уповноваженої Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Таким чином, Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом.

На сайті Президента України зазначили, що військовий омбудсман розв’язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення.

«Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії, – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, на сайті Президента повідомили, шо наразі триває активна робота над створенням Офісу військового омбудсмана. Зеленський підписав указ про його започаткування 19 вересня та затвердив відповідне положення.

«Основний пріоритет зараз – це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої Президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них», – зазначила Решетилова.

Як йдеться у повідомленні, офіс військового омбудсмана стане постійним допоміжним органом при Президентові України, який здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони – чинних військових, резервістів, добровольців, учасників руху опору та правоохоронців, що беруть участь у бойових діях.