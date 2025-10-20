﻿
Більшість українців впевнені, що США тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру

Частка опитаних українців, які вважають, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру, зросла до 52%. Впевненість українців у європейських союзниках також зменшилась.

Про це пише Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) із посиланням на дані осіннього соцопитування.

Соціологи називають «дуже динамічною» ситуацію щодо сприйняття політики США. У березні 2025 року фіксували найнижчий показник позитивного сприйняття політики США — лише 24% респондентів вважали США надійним союзником України.

До початку серпня ця частка зросла до 42%. Тоді соціологи проводили опитування на тлі посилення проукраїнських сигналів Дональда Трампа у липні, але до інформації про заплановану зустріч на Алясці з Владіміром Путіним.

Тоді ж 38% опитаних критично оцінювали політику США, а кожен п’ятий (19%) не зміг відповісти на запитання (що, скоріше за все, відображало мінливість заяв з американського боку).

Останнє (нинішнє) опитування проводили протягом 19 вересня — 5 жовтня 2025 року, у період, коли Трамп, наприклад, зазначав про можливість української перемоги. Проте ця хвиля не охопила заяв про «Томагавки» чи можливу зустріч з Путіним у Будапешті.

За даними КМІС, частка оптимістів, які прихильно оцінюють політику США, знизилася несуттєво — з 42% до 38%. Але при цьому з 38% до 52% зросла частка тих, хто вважає, що США втомилися і тиснуть на Україну для схвалення несправедливого миру. Це збільшення відбулося насамперед внаслідок зниження частки тих, чиї погляди на початку серпня були невизначеними.

Більшість опитаних українців (58%) вважають, що Європа продовжує серйозно допомагати Україні й хоче завершення війни на справедливих умовах.

36% вважають, що Європа втомилася і тисне для несправедливого миру. Соціологи відзначають: протягом лютого-серпня 2025 року громадське сприйняття Європи були досить стабільне, але зараз вперше фіксується низхідна тенденція.

Так, стало менше тих, хто вбачає в Європі надійного союзника — з 63% на початку серпня до 58% на початку жовтня. Водночас з 27% до 36% стало більше тих, хто вважає, що підтримка Європи слабне і вона тисне на Україну для поступок росії.

